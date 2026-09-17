Golden Global Portföy'ün 3 fonunda pay satımı geçici olarak durduruldu

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Golden Global Portföy Yönetimi AŞ, yönettiği 3 fonun pay satım (iade) işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, pay satım işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu fonların "Golden Global Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu (GOK)", "Golden Global Portföy Altın Katılım Fonu (GLL)" ve "Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu (GOP)" olduğu belirtildi.

Açıklamada, fonların hem Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden hem de kurucu ve dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen pay satım işlemlerine geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.

Söz konusu fonların ikinci bir duyuruya kadar pay satım işlemlerine kapalı kalacağı vurgulanan açıklamada, "Süreç, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bilgisi ve takibi dahilinde şirketimiz tarafından yakından takip edilmekte olup, yatırımcılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." denildi.

Kaynak: AA