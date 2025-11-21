CB Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Başkanı Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Başkanı Gökhan Yücel, Haberler.com ekranlarında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yücel, Türkiye'nin uluslararası yatırımlardaki yükselişini anlatırken "Türkiye artık bir süper güçtür" sözleriyle dikkat çekti.

Programda Türkiye'nin ekonomik büyüme rotası, uluslararası doğrudan yatırımlar ve küresel rekabet gücü ele alındı. Yücel, Türkiye'nin yatırım performansının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunun altını çizdi.

"SERT GÜCÜ ELİNDE BULUNDURAN ÜLKELER HER ZAMAN YUMUŞAK GÜÇTE SÖZ SAHİBİ OLAMIYOR"

Yücel, uluslararası ilişkilerde güç dengelerini değerlendirirken sert güç ile yumuşak güç arasındaki farklılığa dikkat çekti. Türkiye'nin askerî kapasitesinin ötesinde kültürel, ekonomik ve diplomatik etkisini genişlettiğini belirtti. Türkiye'nin bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer aldığını vurguladı.

"TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI YATIRIMLAR ARTTI"

Yücel, küresel ekonomik daralmaya rağmen Türkiye'nin yatırım çekme kapasitesindeki büyük artışı rakamlarla açıkladı. "Geçen yıl uluslararası doğrudan yatırımlar dünyada yüzde 10 azaldı, Türkiye'de yüzde 11,5 arttı" dedi. Bu yılın ilk 6 ayında ise dünya genelinde yatırımlar yüzde 5 düşerken, Türkiye'nin yüzde 40 artışla öne çıktığını söyledi.

"TÜRKİYE ARTIK BİR SÜPER GÜÇTÜR"

Yücel, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarda 15 milyar dolar seviyesini test etmeye başladığını ifade etti. 2035 yılına ilişkin öngörülerini paylaşan Yücel, "2035 yılında ekonomi açısından çok daha büyük bir Türkiye göreceğiz" diyerek Türkiye'nin küresel ölçekte yükselişinin hızlanacağını belirtti.