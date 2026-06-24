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Salihli'nin organik çileği ilgi odağı oldu

Salihli'nin organik çileği ilgi odağı oldu
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp Mahallesi'nde organik tarım yöntemleriyle yetiştirilen çilekler, pestisitsiz üretimi ve doğal aromasıyla dikkat çekiyor. Resmi sertifikalı ürünler, günlük hasat edilerek güvenilir pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp Mahallesi'nde organik tarım yöntemleriyle yetiştirilen çilekler, doğal aroması ve pestisitsiz üretimiyle dikkat çekiyor. Resmi Organik Tarım Sertifikası kapsamında üretilen çilekler, sağlıklı ve güvenilir gıda arayan tüketicilerin tercihleri arasında yer alıyor.

Kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanılmadan yetiştirilen Gökeyüp çilekleri, organik üretim standartlarına uygun şekilde üretiliyor. Üretim sürecinin her aşaması denetlenirken, ürünlerin doğal yapısının korunmasına özen gösteriliyor.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gökeyüp Mahallesi'nde yetiştirilen çileklerin günlük olarak hasat edildiği belirtildi. Hasat edilen ürünlerin doğrudan üreticiler aracılığıyla veya güvenilir organik pazarlarda tüketicilerle buluşturulduğu ifade edildi.

Pestisit içermeyen ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan Gökeyüp çileğinin, doğal lezzetini koruyarak sofralara ulaştığı kaydedildi. Organik üretim anlayışıyla yetiştirilen çileklerin hem üreticiye hem de tüketiciye önemli katkı sağladığı vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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