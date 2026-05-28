Milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın gerçek harp başlığıyla yapılan son testlerde hedefleri tam isabetle vurduğunu ve seri üretim sürecinin başladığını açıkladı.

Kacır, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladığını bildiren Bakan Kacır, test süreçlerine dair şunları kaydetti:

"GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı, seri üretim süreçleri başladı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi."

Kacır, projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek, "TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
