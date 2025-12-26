Haberler

Godiva 100. yıl kutlamalarına Şanghay'da devam etti

Godiva 100. yıl kutlamalarına Şanghay'da devam etti
Güncelleme:
Godiva, 2026 yılında kutlayacağı 100. yılı öncesinde global etkinlik serisini Çin'in Şanghay kentinde sürdürdü. Etkinlikte, markanın 100 yıllık ustalığı ve inovasyonunu yansıtan çeşitli gösterimler yapıldı.

Godiva, 2026'da kutlayacağı 100. yılı öncesinde başlattığı global etkinlik serisini Çin'in Şanghay kentinde sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Belçika'da küçük bir atölyede başlayan marka yolculuğunu atıştırmalık şirketi pladis çatısı altında sürdüren Godiva, 2026'da 100. yaşını kutlayacak.

Yeni marka kimliğiyle 100. yıl kutlamalarına başlayan Godiva, Asya Pasifik ekibi tarafından Şanghay'da düzenlenen özel bir organizasyonla 100. yıl coşkusunu paylaştı.

Godiva'nın Asya Pasifik ekibi, iş ortakları, iş dünyasından temsilciler ve davetlilerin katılımıyla North Bund International Passenger Center'da gerçekleştirilen etkinlik, markanın bir asırlık ustalığını ve inovasyon geleneğini yansıtan anlara sahne oldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen drone gösterisinde, kakao tonlarındaki ışıklar senkronize bir koreografiyle yükselerek "Lady Godiva"nın silüetine dönüştü.

Godiva'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında farklı coğrafyalarda özel etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
500

