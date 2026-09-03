Göç karşıtı politikanın Saksonya-Anhalt'a maliyeti 3,2 milyar avro

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde yayımlanan araştırma, yabancı düşmanı ve göçmen karşıtı politikaların ekonomiye faturasının ağır olacağını ortaya koydu.

Alman Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), "Demografik Değişim, Yabancı Çalışanlar ve 6 Eylül 2026 Eyalet Seçimleri Öncesinde Saksonya-Anhalt İş Gücü Piyasası" başlıklı rapor yayımladı.

IWH Başkanı Reint Gropp ve araştırmacı Alexander Reifschneider tarafından kaleme alınan raporda Saksonya-Anhalt'ın Almanya'daki en yaşlı çalışan nüfus yapılarından birine sahip olduğu vurgulandı.

Rapora göre, seçimlerin ardından göç karşıtı hükümetin işbaşına gelmesi, eyalette halihazırda ciddi boyutlara ulaşan iş gücü açığını daha da derinleştirecek.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde binlerce kadro boş kalacak ve eyalet ekonomisi 1,8 milyar ile 3,2 milyar avro arasında katma değer kaybına uğrayacak.

Hesaplamalara göre mevcut politikaların sürmesi halinde bile eyalet, 2031 yılı sonuna kadar 32 bin çalışan açığıyla karşı karşıya kalacak. Göç karşıtı politikaların uygulanması durumunda ise bu açık 46 bine yükselecek.

En çok sağlık, lojistik ve inşaat alanları etkilenecek

Raporda tahminler, geçmişteki üç örnek olaya dayandırılıyor. Bunlar, Birleşik Krallık'taki Brexit oylaması, İtalya'da sağ popülist Lega Nord'un yerel seçim zaferleri ve Thüringen'in Sonneberg ilçesinde AfD'li kaymakamın seçilmesi. Bu örneklerin her birinde göç oranlarının yüzde 32 ile 65 arasında düştüğü, gidenlerin yerine yerli nüfusun ikame edilemediği belirlendi.

Bu veriler, Saksonya-Anhalt'a uyarlandığında 2027-2031 yasama döneminde yaklaşık 61 bin Alman çalışanın emeklilik nedeniyle iş gücü piyasasından ayrılacağı öngörüldü.

Mevcut şartlarda bu kaybı hafifletmesi beklenen yabancı çalışan sayısının 29 bin olacağı tahmin edilirken olası AfD hükümetinde bu sayının 15 binde kalacağı ve eyalette fazladan 14 bin kişilik iş gücü açığının oluşacağı hesaplandı.

Olası politika değişikliğinden en çok etkilenecek sektörlerin halihazırda yabancı çalışan oranının yüksek seyrettiği ve ülke genelinde kalifiye personel sıkıntısı çekilen alanlar olacağı belirtildi.

Bu alanların başında gıda üretimi, gastronomi, inşaat mühendisliği, lojistik ile tıp ve diş hekimliği geliyor. Raporda eyalette görev yapan her 5 doktordan birinin yabancı uyruklu olduğu vurgulanıyor.

IWH Başkanı Gropp, raporda yer alan değerlendirmesinde, "Yabancı düşmanı politikalar, Saksonya-Anhalt'taki iş gücü sıkıntısını önemli ölçüde artıracaktır. Siyasetçiler göç karşıtı söylemleri körüklerse binlerce kadro boş kalacak ve eyalet ciddi bir refah kaybı yaşayacaktır." uyarısında bulundu.

Başbakan Merz'den sandık uyarısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Quedlinburg'da Eyalet Başbakanı Sven Schulze ile katıldığı seçim mitinginde AfD'nin yükselişine karşı uyarılarda bulunmuştu.

Merz, "Saksonya-Anhalt, öfkeli vatandaşların test laboratuvarı haline gelmemelidir. Bu durumun zararı en nihayetinde burada yaşayan insanlara dokunacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Eyaletin yönetilemez hale gelmesi veya aşırı sağcı bir partinin mutlak çoğunluğu elde etmesi durumunda uluslararası yatırımları bölgeye çekmenin son derece zorlaşacağını yineleyen Merz, istikrar çağrısında bulunmuştu.

Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD tek başına iktidar hedefliyor

Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde anketlerde göç ve sığınma politikasında köklü rota değişikliğini savunan aşırı sağcı AfD, açık ara önde görülüyor.

Anketlerde yüzde 40-42 bandındaki AfD birinci sırada yer alırken Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in lideri olduğu, yüzde 22-23 bandındaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ikinci sırada bulunuyor. Yüzde 5 barajı sınırındaki SPD, Yeşiller, FDP ve Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise parlamento dışı kalma riskiyle karşı karşıya.

Meclisteki diğer partilerin AfD'ye karşı uyguladığı "siyasi tecrit" politikası sürerken AfD, bu eyalette tek başına hükümet kurma hedefiyle hareket ediyor.

Almanya'nın ekonomik açıdan en dezavantajlı eyaletlerinden Saksonya-Anhalt'ta kişi başına düşen GSYH, ülke ortalamasının yüzde 14 altında kalıyor.

Eski Doğu Almanya eyaletlerinden biri olan ve batı bölgelerinin gerisinde kalan eyalette nüfus da hızla yaşlanıyor. Öngörülere göre, bölgenin gelecek 10 yılda çalışma çağındaki nüfusunun yüzde 13'ünü kaybedeceği, 67 yaş üstü nüfusun ise yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor.

Sandıktan çıkacak olası yenilginin, Başbakan Friedrich Merz üzerindeki parti içi baskıyı tırmandırarak Berlin'de siyasi tıkanıklığa ve Avrupa Birliği (AB) genelinde çalkantılara yol açabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA