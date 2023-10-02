Global Ports Holding, Bremerhaven'daki Columbus Cruise Terminali'nin yeni işletmecisi olacak

Global Yatırım Holding'in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, 2025 yılı itibariyle Bremerhaven'daki Columbus Cruise Terminali'nin yeni işletmecisi olacak.

Global Yatırım Holding'in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, 2025 yılı itibariyle Bremerhaven'daki Columbus Cruise Terminali'nin yeni işletmecisi olacak.

Global Yatırım Holding'den yapılan açıklamaya göre, yeni anlaşma ile ilgili ülkedeki yetkili otoritelerin Almanya'da düzenlediği basın toplantısına Almanya Ekonomi, Limanlar ve Dönüşümden Sorumlu Senatör Kristina Vogt, Bremerhaven Belediye Başkanı Melf Grantz ve Global Ports Holding temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Senatör Kristina Vogt, Global Ports Holding ile yapılan anlaşmanın kruvaziyer terminali için yeni bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Columbus Terminali için 80 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Vogt, "Bu yatırım çalışmalarında sona geldik. Aynı zamanda, limanın merkez binası için de planlarımız bulunuyor. 2025 yılına kadar rıhtım kıyısında da elektrik olacak. Şimdi yeni bir başlangıç noktasındayız. Global Ports Holding gibi farklı lokasyonlarda profesyonelliğini ve verimliliğini kanıtlamış bir ortak bulduk." ifadelerini kullandı.

Bremerhaven Belediye Başkanı Melf Grantz da Columbus terminalinin tarihi bir öneme sahip olduğunu aktararak, "ABD'ye yapılan düzenli gemi seferleri yıllarca buradan yapıldı. Bremerhaven kruvaziyer limanı olarak 2022'de 230 bin yolcu ağırladık. Bu yıl için bu rakamın 270 bini geçmesini bekliyoruz. Yeni ortağımız Global Ports Holding ile yeni başarı öyküleri yazmayı sürdüreceğiz. Bremerhaven için şunu söyleyebilirim; birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Global Ports Holding İşletme Direktörü Stephen Xuereb de global bir şirket olmalarına rağmen yerel pazarın dinamiklerine göre hareket ettiklerini ifade etti.

Kruvaziyer terminalinin şehrin denizcilik ruhuna sıkı sıkıya bağlı olduğunu bildiklerini ve buna göre hareket edeceklerini kaydeden Xuereb, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yalnızca kruvaziyer gemileri ve yolcuları için değil, şehir ve yerel kamuoyu için iyi bir ortak olmaya çalışacağız. Herkes memnun olduğunda ancak başarılı oluruz. Bremerhaven kruvaziyer limanının operasyonel verimliliğini ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız ve kendimize güveniyoruz. Kruvaziyer limanı operasyonlarındaki uzun yıllara dayanan deneyimimiz, kruvaziyer sektörüyle olan güçlü ilişkilerimiz ve küresel pazarlama çabalarımızla Bremerhaven'ın kruvaziyer destinasyonu olarak profilini yükselteceğiz."

Global Ports Holding Mali İşler Direktörü Jan Fomferra ise çalışmalarını yerel koşullara uyarladıklarını belirtti.

Fomferra, "Bunu yapmak için küresel uygulama standartlarımızı temel alıyoruz. Bu da bize Bremerhaven kruvaziyer limanını modern endüstrinin taleplerine uyarlamak için gereken ekipman ve altyapı hakkında bilgi ve tecrübe sağlıyor. Bremerhaven Kruvaziyer Limanı'nın portföyümüze eklenmesi, Kuzey Avrupa kruvaziyer pazarına yönelik stratejik genişleme planımız açısından önemli bir adım." görüşlerini paylaştı.