Haberler

TKDK tarafından IPARD III kapsamında ocakta girişimcilere 114,4 milyon lira hibe aktarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD III Programı kapsamında ocak ayında girişimcilere toplam 114,4 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdi. Hibe ödemeleri, tarımsal işletmelerin yatırımları ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi gibi alanlarda kullanıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), IPARD III Programı kapsamında ocak ayı içinde girişimcilere toplam 114,4 milyon lira hibe ödemesi yapıldı.

TKDK'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

IPARD III Programı kapsamında ocak ayı içinde girişimcilere toplam 114,4 milyon lira hibe ödendiği bildirilen paylaşımda, "Kırsalı yerinde kalkındırmaya, üretime güç katmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için 47 milyon 798 bin lira, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme için 39 milyon 29 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için de 27 milyon 640 bin lira girişimcilerin hesaplarına aktarıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha