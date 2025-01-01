Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
İstanbul'da büyük buluşma! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Tarihi yürüyüşten ilk görüntüler
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
Putin vanayı kapattı! Avrupa'nın gözü Türkiye'ye çevrildi

Girişimci Buğra Şahinöz, Gümüşhane'de Mantar Üretim Tesisi Açtı

Girişimci Buğra Şahinöz, Gümüşhane'de Mantar Üretim Tesisi Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhaneli 24 yaşındaki genç girişimci Buğra Şahinöz, açtığı kültür mantarı üretim tesisi ile bölgenin ve kentin mantar ihtiyacını karşılamaya başladı. 800 metrekarelik alanda hizmet veren tesis, 4 odasında yüksek üretim kapasitesine sahip.

Gümüşhaneli 24 yaşındaki genç girişimci Buğra Şahinöz açtığı kültür mantarı üretim tesisi ile hem bölgenin hem de kentin mantar ihtiyacını karşılıyor.

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan üretim tesisi 800 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. 4 odası bulunan tesise hazır olarak gelen mantar kompostu yaklaşık 44 gün süren yetiştirme sürecinin ardından paketlenmeye hazır hale geliyor. Tek bir odanın üretim kapasitesinin yaklaşık 3 buçuk tona kadar çıkabildiği tesiste üretilen mantarlar Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane illerinde satışa sunuluyor. Babasıyla birlikte uzun yıllardır komisyoncu ve marketçilik yaptığını ifade eden tesis sahibi Buğra Şahinöz hem marketlerinde sattıkları ve başka şehirlerden gelen mantarların nakliye masraflarını düşürmek hem de Gümüşhane'de pestil ve kömenin dışında da farklı üretimlerin yapılacağını göstermek adına bu işe başladığını ifade ederek yaşıtlarına üretici olmaları çağrısında bulundu.

"Şehrimiz pestil ve köme üretimiyle sınırlı kaldı ben de bu şehrin sadece bu ürünlerden ibaret olmadığını göstermek istedim"

Tesislerinde en kaliteli mantarı üretmek ve vatandaşlara en iyi ürünü sunmak için çalıştıklarını ifade eden tesis sahibi Buğra Şahinöz, "Tesisimiz yaklaşık 800 metrekare üzerine kurulu ve üretim yapıyoruz. 4 odamız var bu odalarda değişik evrelerde mantar üretimi yapıyoruz. Mantarın ana maddesi bana hazır geliyor hazır gelen kompostun üzerinde işlem yaparak ben burada mantarı üretiyorum. Herhangi bir hastalık vurmadığında 41 ila 44 gün sonra alıyoruz ilk flaşımızı ondan sonra 1 haftalık bir boşluk oluyor ve 2. flaşa geçiyoruz ve bu şekilde devam ediyor. Oda başına 3 buçuk ton civarı ürün alıyoruz bu tamamen sizin yaptığınız işçiliğe bağlı. Biz yıllarca komisyonculuk ve marketçilik yaptık, sürekli iyiyi alıp iyiyi sattık ve ben de artık iyiyi üretmek istedim. Alternatif olarak da kendimi mantarda denemek istedim. Şu anda Gümüşhane'ye gelen bütün ürünlerin genel anlamda maliyetleri çok yüksek oluyor, şehrimiz uzak bir noktada olduğu için nakliyat ve diğer giderler fazla olduğu için biraz da bu maliyetleri düşürmek için yaptım bu işi. Şehrimiz pestil ve köme üretimiyle sınırlı kaldı ben de bu şehrin sadece bu ürünlerden ibaret olmadığını dile getirmek için de bu işe girdim. Genç arkadaşlarımıza da her şeyi başarabileceklerini, insanın kafasına koyduğunda yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını söylemek istiyorum. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illerine de siparişlerimizi dağıtabiliyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

2025 yılında havalanan uçak 2024 yılına indi
img

Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
img

Kuyumcularda yeni zorunluluk yarın başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı
Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı
Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu
Yeni yıla girerken ortalık savaş alanına döndü
Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı
Bu kez Taksim Meydanı'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı! Kızları bakın nerede

Son Dakika Haberleri

Survivor canlı izle! 1 Ocak Çarşamba TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Survivor 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlıyor. televizyon yarışma programı. Peki, Survivor nerede, hangi ülkede çekiliyor 2025? Survivor Göksu ne kadar kazanıyor? Göksu Göksu Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Kübra ne kadar kazanıyor? Kübra Avcı Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Mevlüt ne kadar kazanıyor? Mevlüt Koçak Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Dilşah ne kadar kazanıyor? Dilşah Kurt Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Adilhan ne kadar kazanıyor? Adilhan Numan Survivor'dan ne kadar para alıyor? 1 Ocak BİM kapalı mı, açık mı? BİM YILBAŞI Çarşamba günü ne zaman, saaat kaçta açılacak? Survivor Tuğba ne kadar kazanıyor? Tuğba Yeni Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Batuhan ne kadar kazanıyor? Batuhan Gökgöz Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Ayşe ne kadar kazanıyor? Ayşe Yüksel Survivor'dan ne kadar para alıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.