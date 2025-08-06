Giresun Ziraat Odası'ndan Fındık Fiyatı Uyarısı

Giresun Ziraat Odası'ndan Fındık Fiyatı Uyarısı
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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 200 liralık fındık fiyatının serbest piyasada daha yüksek olabileceğini belirtti. Karan, üreticilere fındıklarını acele ile satmamalarını ve piyasa koşullarını takip etmelerini önerdi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 200 liralık fındık fiyatının serbest piyasada bu rakamın üzerine çıkacağını söyledi.

TMO tarafından yapılan açıklamada, "2025 yılı fındık ürünü için Giresun kalite 200 TL, levant kalite ise 195 TL olarak belirlenmiştir. Kabuklu fındık alımlarına 2 Ağustos tarihinde başlanacaktır. Alımlar randevu sistemiyle yapılacak olup, sistem 25 Ağustos itibarıyla erişime açılacaktır" denildi.

Açıklanan fiyatları değerlendiren Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Rekolteyi dikkate aldığımızda fiyat beklentimiz 250 TL seviyesindeydi. Çünkü bu yıl rekolte beklentilerin altında kalacak. Üreticilerimiz, fındıklarını hasat sonrası hemen pazara sunmaz ve bir süre bekletirse serbest piyasada açıklanan rakamın çok üzerinde fiyatlarla alıcı bulabilir. Bu nedenle üreticilerimize fındıklarını aceleyle satmamalarını ve serbest piyasa şartlarını yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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