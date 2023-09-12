Giresun'da Fındık Üreticilerine ÇKS Başvurusu Uyarısı
Giresun Bulancak Ziraat Odası Başkanı Sadullah Aydın, fındık üreticilerine Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını yenileme uyarısında bulundu. Aydın, başvuruların son tarihini belirterek üreticilerin kayıtlarını yenilemeleri gerektiğini vurguladı.
Giresun'da Bulancak Ziraat Odası Başkanı Sadullah Aydın, fındık üreticilerine Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını yenileme uyarısında bulundu.
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan ÇKS başvurularının 2 Ocak 2024'de sona ereceğini belirtti.
Üreticilerin kayıtlarını mutlaka yenilemeleri gerektiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
"Üreticilerimizin ÇKS dosyaları Ziraat Odamızda hazır. Üreticilerimiz, işlemleri için belirtilen tarihler arasında odamıza gelerek dosya işlemleri yapıldıktan sonra, İlçe Tarım Müdürlüğüne dosyalarını teslim edebileceklerdir. e-devlet üzerinden müracaat etmek isteyenler, e-devlet şifreleri ile gelerek ÇKS işlemlerini yaptırabileceklerdir."