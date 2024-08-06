Giresun'da Fındık İşçilerinin Ücretleri Açıklandı

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, bu yılın fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretlerini açıkladı.

Yaman, Bulancak Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, Koordinasyon Kurulu Başkanlığında toplanarak ücretlere ilişkin kararları aldıklarını söyledi.

Giresun'da işçi yevmiyesini yatılı, yemek iş verene ait olursa günlük 800 lira, yatılı, yemek işçiye ait ise günlük 900 lira olarak belirlediklerini aktaran Yaman, yatılı olmayan yerli işçi yevmiyesini ise 1100 lira olarak belirlediklerini kaydetti.

Taşıma işlerinde çalışacak işçinin yevmiyesini de yemek iş verene ait olursa 1100 lira, yemek işçilere ait olursa 1200 lira olarak belirlenmesini kararlaştırdıklarını dile getiren Yaman, patoz ücretinin saatinin ise 3 bin 500 lira olduğunu kaydetti.