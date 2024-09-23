Üye Girişi
Haberler

Giresun'da Fındık Fiyatları Düşüşte: 130 Liradan 116 Liraya Geriledi

Giresun'da Fındık Fiyatları Düşüşte: 130 Liradan 116 Liraya Geriledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da fındık fiyatları, sezonun başlangıcında 130 lira iken şu anda 116 liraya kadar düştü. Fiyatlardaki düşüşün nedeni olarak randıman farkı ve çürük fındıkların pazara gelmesi gösteriliyor.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Giresun'da, serbest piyasada fındık fiyatları düşüş göstermeye devam ediyor. Sezona 130 liradan başlayan fındık fiyatı, şu an itibariyle 116 liraya kadar geriledi.

Fındık fiyatlarındaki düşüşün en büyük nedeninin randıman farkı olduğunu ifade eden Fındık tüccarı İsmail Kankaya, "Sezon başında 50'nin üzerinde olan randıman oranı, şu sıralarda 50'nin altına düştü. Bu durum fiyatları doğrudan etkiledi. Fındıkta randıman oldukça önemli bir faktör. Randıman düştükçe fiyatlar da aynı oranda geriliyor. Ayrıca pazara gelen fındıkların çürük ve bozuk çıkması da fiyatların düşmesinde etkili oluyor. Şu an pazara getirilen fındıkların randımanı düşük ve bu nedenle serbest piyasada fiyatlar hızla geriledi. Şu an 50 randıman fındık, kesintilerden sonra 116 lira civarında alıcı buluyor. Eskiden sabit bir piyasa fiyatı vardı ancak, artık fiyatlar randımana göre belirleniyor" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

giresun Ekonomi Güncel Tarım

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

İsrail'in bomba yağdırdığı ülkede ölü sayısı 100'e yükseldi

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 23 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı! Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı... Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE (23 EYLÜL) Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });