Ramazan Bayramı öncesi fındık fiyatları 240 liraya geriledi

Giresun'da serbest piyasada Ramazan ayı boyunca 250-260 lira arasında seyreden fındık fiyatı, bayram öncesinde 240 liraya kadar geriledi. Fındık tüccarı Ahmet Ergün, fiyatların Ramazan'da yükselip bayram öncesi düştüğünü, havaların mevsim normlarına uygun gitmesiyle birlikte fiyatların stabil kalmasını beklediklerini belirtti.

Serbest piyasadaki düşüşü değerlendiren fındık tüccarı Ahmet Ergün, fiyatların Ramazan ayında yükseldiğini ancak bayram öncesi gerilediğini belirtti. Ergün, "Ramazan ayı dolayısıyla serbest piyasada fındık fiyatı 260 liraya kadar yükselmişti. Ancak bayram öncesinde yaklaşık 20 lira düşerek 240 liraya geriledi. Bundan sonra fındık fiyatlarında önemli bir yükseliş beklemiyoruz" dedi.

Yeni sezon beklentilerine de değinen Ergün, mevsim şartlarının üretim açısından olumlu seyrettiğini ifade ederek "Mevsim şartları yeni sezon mahsulü için verimli geçiyor. Şubat ayında yapılan karanfil sayımlarının da iyi olduğu görüldü. Bundan sonra yeni sezon için ciddi bir zirai don afeti yaşanmadığı sürece, fındık fiyatlarının serbest piyasada 240 lira seviyelerinde stabil seyredeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bölgede fındık piyasasının seyrinin önümüzdeki süreçte hava koşulları ve rekolte beklentilerine bağlı olarak şekillenmesini bekliyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
