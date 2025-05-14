Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu

Kritik zirveden detaylar! İkisinin de birbirinden istekleri oldu
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız

Giresun'da Fındık Bahçelerinde Zirai Don İncelemeleri Sürüyor

Giresun'da Fındık Bahçelerinde Zirai Don İncelemeleri Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'daki fındık bahçeleri, 10-11 Nisan'daki kar yağışı sonrası zirai dondan etkilendi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri incelemelerde bulunarak hasarın en aza indirilmesi için üreticilere rehberlik ediyor.

Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemeler sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10-11 Nisan'da kar yağışı sonrası özellikle 400-500 rakımın üstündeki kesimlerde fındıkta yapraklarda ve sürgünlerde zirai don zararı oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Yardımcısı Ergin Toprak ve teknik ekibin, zirai don hasarının yaşandığı merkeze bağlı Çimşir ve İnişdibi köylerini ziyaret ederek bahçelerde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Hasarın en aza indirilmesi konusunda üreticilerin yapması gereken iş ve işlemlere yönelik faaliyetlere devam edildiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Çalışmalar yakında başlayacak
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.