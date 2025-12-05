Haberler

OKA, gıda imalatında teknoloji ve inovasyonu destekliyor
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, gıda sektöründeki teknik personel ve kadın mühendislerin katılımıyla TÜGİP Gıda İnovasyon Merkezi'ne bir ziyaret düzenledi. Katılımcılar, gıda Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme konularında bilgi aldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), TR83 Bölgesi'ndeki gıda işletmelerinin teknik personeli ve Kadın Mühendis Okulu mezunlarıyla birlikte TÜGİP Gıda İnovasyon Merkezi'ne çalışma ziyareti düzenledi. Katılımcılar, Türkiye'nin en gelişmiş gıda Ar-Ge altyapılarından biri olan merkezde yeni ürün geliştirme, süreç iyileştirme ve gıda güvenliği alanlarında kapsamlı bilgiler edindi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Orta Karadeniz Bölgesi'nde (TR83) faaliyet gösteren gıda işletmelerinin teknik personeli ile Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilen Kadın Mühendis Okulu mezunlarının katılımıyla Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Gıda İnovasyon Merkezi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan merkez, 9 farklı pilot işleme tesisi, 200'ü aşkın işleme makinesi, ileri seviye laboratuvar olanakları ve TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü uzmanlarının sunduğu teknik danışmanlık imkanlarıyla Türkiye'nin en gelişmiş gıda Ar-Ge altyapıları arasında yer alıyor. Ziyaret kapsamında katılımcılar, yeni ürün geliştirme, süreç iyileştirme, alternatif hammadde kullanımı, pilot ölçekli üretim, gıda güvenliği ve kalite yönetimi konularında kapsamlı bilgi edindi.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi'nde yaklaşık 2 bine yakın işletme ve 20 bini aşkın istihdamla temsil edilen gıda ürünleri imalatı sektörü, bölge ekonomisi için stratejik önem taşıyor. Bu nedenle teknolojik kapasitenin ve rekabet gücünün artırılması kritik bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. OKA'nın Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında düzenlenen çalışma ziyareti ile bölgedeki işletmelerin TÜGİP Gıda İnovasyon Merkezi'nin ileri teknolojili altyapısından yararlanması ve önümüzdeki dönemde teknik destek programları üzerinden eğitim ve danışmanlık süreçlerine yönlendirilmesi hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
