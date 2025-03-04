GETOB, ITB Berlin 2025'te Güney Ege'yi Tanıtacak

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), dünyanın en prestijli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin 2025'te yerini aldı.

Bölgenin benzersiz doğası, kültürel mirası ve sürdürülebilir turizm vizyonu, fuarda uluslararası turizm profesyonellerine tanıtılıyor. Güney Ege'yi daha fazla turistle buluşturmak, bölge turizmini güçlendirmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek amacıyla GETOB, fuar süresince standında ziyaretçileri ağırlayacak. - MUĞLA