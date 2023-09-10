Getir'in değeri düştü, Nevzat Aydın umutlu

Son yıllarda Türkiye'de yaşadığı büyümeyle birlikte küresel pazardaki yatırımcıların dikkatini çeken Getir, peş peşe aldığı yatırımların ardından Avrupa'ya açıldı. Bu süreçte Peak Games'in ardından Türkiye'nin ikinci unicorn daha sonra da Trendyol'un ardından ikinci decacorn şirketi oldu. Fakat 2023 yılının 2. yarısında işler beklenmedik bir hal aldı. Nevzat Aydın da konuyla ilgili fikirlerini paylaştı.

Nevzat Aydın, Getir hakkında konuştu: Umarım satmışlardır!

Türkiye'de gösterdiği başarıyı yurt dışına taşıyan ve Avrupa'ya açılan Getir, geçtiğimiz yılın ocak ayında çıktığı yatırım turunda 11,8 milyar dolarlık değerleme üzerinden tam 768 milyon dolar yatırım alarak Türkiye'nin ikinci decacorn şirketi olduğunu duyurdu.

Tüm dünyadaki yatırım formlarından, kuruluşlarından ve bireysel yatırımcılardan destek gören şirket, Avrupa'da bazı ülkelerden (İtalya, İspanya ve Portekiz) geri çekilmek zorunda kalsa da İngiltere, ABD, Almanya ve Hollanda'da faaliyetlerine devam edeceğini, hatta büyüteceğini söyledi.

https://shiftdelete.net/getir-500-milyon-dolar-yatirim-aldi

Geçtiğimiz günlerde ise yeni yatırım turunda 500 milyon dolar değerinde yeni bir yatırım aldığı ortaya çıktı. Bu her ne kadar kulağa oldukça hoş bir durum gibi geliyor olsa da perdenin arkasında dikkatleri çeken bir detay vardı.

O da bu yatırımın 2.5 milyar dolarlık değerleme üzerinden yapılmış olmasıydı. Yani şirketin değeri 2.5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu da oldukça kısa bir süre içerisinde yaklaşık yüzde 75'lik (12 milyar dolar seviyesinden 2.5 milyar dolara) bir değer kaybı olduğunu gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın ise şunları söyledi: ,

"Bu konuya çok bulaşmak istemiyordum sonuçta Nazım da Serkan da arkadaşım. Sadece dikkat çekmek istediğim konu: Getir'in bu son roundla beraber şu ana kadar raise ettiği rakam zaten 2.3 milyar dolar. Üstelik buna 1.2 milyar dolarlık Gorillaz ve n11'i de eklemek lazım. Şirket değeri ise 2.5 milyar dolar. Umarım toparlarlar ve umarım arkadaşlarım şirket değeri 12 milyar dolar iken kısmi exit yapmışlardır"