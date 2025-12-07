Haberler

Gercüş'e büyük müjde: 11.5 milyon hibe desteği

Gercüş'e büyük müjde: 11.5 milyon hibe desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gercüş Gelişim ve Yerel Eylem Derneği, Avrupa Birliği destekli IPARD-LEADER Programı kapsamında hazırladığı Yerel Kalkınma Stratejisi ile 11.5 milyon lira tutarında hibe desteğine hak kazandı. Bu destek, yerel ekonomik kalkınma, kırsal turizm ve yerel ürünlerin markalaşması gibi alanlarda büyük projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.

Gercüş Gelişim ve Yerel Eylem Derneği (Gercüş-DER), Avrupa Birliği destekli IPARD-LEADER Programı kapsamında hazırladığı Yerel Kalkınma Stratejisi ile 11 buçuk milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandı.

Gercüş ve çevresinin sosyo-ekonomik kalkınması için faaliyet gösteren Gercüş-DER, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD II Programının önemli bir ayağı olan LEADER yaklaşımı kapsamında büyük bir başarıya imza attı. Dernek tarafından uzun süredir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS), TKDK tarafından onaylanarak 11.5 milyon lira tutarında hibe desteği almaya uygun bulundu. Vatandaşlar, "Bu, Gercüş için bir dönüm noktasıdır. Hibe, yerel ürünlerimizin markalaşmasından kırsal turizmin geliştirilmesine kadar birçok alanda büyük projelerin hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

11 buçuk milyon liralık hibe, Gercüş YEG'nin belirlediği öncelikli alanlarda kullanılacak. Öne çıkan başlıca hedefler ise "Yerel ekonominin güçlendirilmesi coğrafi işaret potansiyeli taşıyan yerel ürünlerin katma değerinin artırılması. Kırsal turizmin canlandırılması, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı" olarak sıralandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti

Asgari ücreti sordular, AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

Yengesine gelen mesajı görünce planı yaptı, buluşma yeri kana bulandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği dev maçı yönetecek
Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış

Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek mesaj
12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

"Silahlarımızı bırakmaya hazırız" diyen Hamas'ın tek bir şartı var
Karakolun önünde araç patladı! 3'ü polis 5 kişi feci şekilde can verdi

Karakolun önünde araç patladı! Çok sayıda polis hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

Adliyeden kilolarca altın çalan katibin ailesi de gözaltına alındı
Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber

Yıldız isimden kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek
Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti

Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti

Jandarma komutanı, makam odasında korkunç şekilde can verdi
Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak

Dev şirket 6 gün içinde satılacak! Türkiye'de 600'den fazla şubesi var
Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kardeş öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.