Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması için verilen süre 31 Aralık 2026'ya uzatıldı. Yeni düzenlemeye göre, uygun olmayan sayaçlar haricindekilerin OSOS kapsamına alınmasına yönelik süre değişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TEDAŞ tarafından iletişim altyapısı bakımından yapılacak değerlendirmeler sonucunda OSOS kapsamına uygun olmadığı tespit edilen sayaçlar haricinde genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması için daha önce 31 Aralık 2025 olarak ilan edilen son tarih 31 Aralık 2026 olarak güncellendi.

Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrim içi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için 1 Ocak 2027'ya kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
