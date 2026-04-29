Gençler "Benim Dijital Dünyam" uygulamasıyla dijital platformlarda daha güvenli vakit geçirecek

Başta gençler olmak üzere ebeveynlerin ve eğitimcilerin dijital platformlarda güvenle vakit geçirmelerini sağlayacak becerileri kazanabilmesi amacıyla hayata geçirilen "Benim Dijital Dünyam" programı kapsamında, yüz yüze eğitim ve atölye çalışmalarıyla Türkiye genelinde en az 5 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, program, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Meta işbirliğiyle devreye alınıyor. TBD'nin yerel uzmanlığı ve Meta'nın küresel dijital okuryazarlık vizyonunun birleştirilmesiyle yürütülecek program kapsamında, Türkiye genelinde en az 5 bin kişiye yüz yüze eğitim verilecek ve atölye çalışmaları yapılacak.

Türkçe içeriklerden oluşan kapsamlı çevrim içi portal aracılığıyla tüm Türkiye'ye rehberlik edecek program, teorik bilgi sunmanın yanında gençlerin günlük dijital çalışmalarında kullanabilecekleri pratik çözümleri ve güvenlik araçlarını da erişilebilir kılacak.

"Eğitim ve korumanın eş zamanlı yürümesi gerekiyor"

Meta Global Güvenlik Başkanı Antigone Davis, gençlerin güvenliğini sağlamanın, yaş doğrulamadan uygun içerik kısıtlamalarına kadar çok katmanlı yaklaşım gerektirdiğini söyledi.

Bu yaklaşımı destekleyen bir adım olarak "Benim Dijital Dünyam" programının hayata geçirildiğini dile getiren Davis, "Teknolojinin gelişim aracı olarak kalabilmesi için eğitim ve korumanın eş zamanlı yürümesi gerekiyor." dedi.

TBD Başkanı Kenan Altınsaat ise bilişim sektöründe topluma karşı üzerine düşen görevi yapmak için çalışan bir oluşum olarak, Meta ile "Benim Dijital Dünyam" programıyla ilk adımı atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Sadece önlemler alarak değil, aynı zamanda bu gibi farkındalık eğitimlerini devam ettirmeli ve hem gençler hem ebeveynler için farkındalığı kültür haline getirmeliyiz." diye konuştu.

TBD Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tuncer de dijital alışkanlıkların bireysel yetenekler ve odaklanma süreleri üzerinde dönüştürücü etkileri olduğuna dikkati çekerek, çözümün tek başına yasaklayıcı regülasyonlarla sağlanamayacağını ifade etti.

Platformların filtreleme sorumluluğu, ailelerin bilinçlendirilmesi ve çocuklara erken yaşta dijital okuryazarlık kazandırılmasıyla oluşacak "üçlü denge" modeli olduğunu belirten Tuncer, kural koyucu mekanizmalarda genç kuşakların temsil edilmesinin ve veriye dayalı, çok paydaşlı stratejinin önem taşıdığını vurguladı.

"Türkiye'nin teknolojiyi geliştiren güç olma vizyonu bulunuyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdür Yardımcısı Damla Turan, Türkiye'nin teknolojiyi yalnızca tüketen değil, bizzat geliştiren bir güç olma vizyonu bulunduğunu söyledi.

Yapay zekayı "bir altyapı meselesinin yanında, aynı zamanda beşeri sermaye odaklı dönüşüm" olarak tanımlayan Turan, sadece mühendislerin değil, hukuktan sosyal bilimlere kadar tüm disiplinlerin yetkinlik setine dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil de işbirliğinin önemine değinerek, "Gençlerin çevrim içi güvenliği ve refahı herhangi bir kurumun tek başına sorumluluğu değil, ortak bir taahhüttür. Etkili bir güvenlik yaklaşımı, anlamlı koruma mekanizmalarının ve gençlerin ihtiyaç duydukları becerileri inşa etmelerini sağlayan çalışmaların dengeli bir birleşimiyle mümkündür." dedi.

"Benim Dijital Dünyam" gençler, genç yetişkinler ve yetişkinler için tasarlandı

Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika genelindeki uzmanlarla işbirliği içinde çalışan "Benim Dijital Dünyam", dijital dünyada gerekli becerileri geliştirmek için erişilebilir öğrenme modülleri ve kaynaklar sunacak.

"Benim Dijital Dünyam" aracılığıyla Meta, bölge genelindeki öğrencilere ulaşarak, Türkiye'deki dijital topluluğun daha iyi bir geleceğe doğru gelişmesine katkıda bulunacak.

Dersler, gençler (13-17 yaş), genç yetişkinler ve yetişkinler (18+ yaş) için tasarlandı. Müfredat, eğitmenler ve öğretmenler için adım adım yönergeler içerecek şekilde hazırlandı.

Ders içerikleri, eğitim materyali ve müfredat geliştirme konusunda deneyimli, çeşitli uzman iş ortaklarının kaynaklarından derlendi.