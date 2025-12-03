Ağrılı genç veteriner tekniker hibe desteğiyle hayvancılık işini büyüttü

Ağrı'nın Çamurlu köyünde yaşayan veteriner tekniker Umut Dursun, "Uzman Eller Projesi"nden sağlanan 250 bin liralık hibeyle hayvancılık işini büyüttü, işletme sahibi oldu.

İl merkezine bağlı Çamurlu köyünde yaşayan 24 yaşındaki Umut Dursun, 2022 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'ndan mezun oldu.

Dursun, sonraki yıl, Tarım ve Orman Bakanlığınca bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri faaliyetlerinin desteklenmesi, üretim ve verimin artırılması, bu işin eğitimli kişiler tarafından yapılmasının teşvik edilmesi amacıyla uygulanan Uzman Eller Projesi'ne başvurdu.

Projesi kabul edilen Dursun, hibeyle aldığı 250 bin liranın üstüne 50 bin lira daha ekleyerek 6 besi danası satın aldı.

Yıllar içerisinde hayvan sayısını ikiye katlayan ve ailesine ait hayvanlara da özenle bakan Dursun, işletme sahibi oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, işletmeyi ziyaret ederek Dursun ile bir araya geldi.

Hüseyinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dursun'un iyi bir çiftçi olduğunu söyledi.

Hayvancılığın çok önemli olduğunu, gençlerin de bu işe yönelmesinin sevindirici olduğunu belirten Hüseyinoğlu, şöyle konuştu:

"Projeyle ilgili üçüncü defa hayvan alıp satıyor. 6 ile başladığı işi şimdi 12 besi hayvanına çıkardı. Dursun'un bu işi daha profesyonelleştirmesini bekliyoruz. 2022 yılında 11 üreticimize 1 milyon 100 bin liralık destek sağladık. 2023 yılında da 5 milyon 750 bin liralık destek sağladık."

"Hayallerim gerçek oldu"

Girişimci Dursun ise küçük yaşlardan itibaren ailesinin yanında hayvancılığı öğrendiğini ve projeyle işini daha güzel yaptığını anlattı.

İşini severek yaptığını dile getiren Dursun, "Hibe desteğiyle 6 besi danası satın aldım. Bu danaları büyütüp 2024 yılında sattım ve 9 yeni besi danası daha aldım. Bunları da bir sene besledikten sonra bu sene satarak sayıyı 12'ye çıkardım. Bu projeyle kendi işletmemi kurmuş oldum. Hayallerim gerçek oldu. Bölümümü bitirdikten sonra mecburiyetten başka iş yapmadım." diye konuştu.

İşletmesini daha da büyütüp ülkenin tarım ve hayvancılığına katkı sunmak istediğini ifade eden Dursun, şunları kaydetti:

"Tarım çok önemli. 'Milli ekonominin temeli ziraattır' diye bir söz var. Büyükşehirlerden ve yaşamın zor olduğu bölgelerden köye dönüp bu işleri yapmak hem psikolojik olarak hem de kazanç olarak insana iyi geliyor. Bu işi severek yapıyorum. İşim bitse bile bir köşede oturup hayvanların beslenmesini izliyorum. Hayvanlar için modern sulama sistemi de kurdum. Genç yetiştiriciler desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına ve ilgilerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu'na teşekkür ediyoruz."