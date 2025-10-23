Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Sosyoloji mezunu bir genç, yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattığı sözlerle gündem oldu. 28 yaşındaki genç kız, aylardır iş bulamadığını ve geçim sıkıntısı nedeniyle ailesinin yanına dönmek zorunda kaldığını söyledi.

"5 AYDIR İŞSİZİM, AİLE EVİNE GERİ DÖNDÜM"

Genç kız, sosyal medyada paylaştığı videoda "28 yaşındayım, 5 aydır işsizim. Kirada yaşıyordum, aile evine geri döndüm. Faturaları kendim ödemiyorum, yemeğimi kendim yapmıyorum" dedi.

"BU ÜLKEDE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAK BANA BİR ŞEY KATMADI"

Yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren genç, Türkiye'de üniversite mezunu olmanın artık bir avantaj sağlamadığını vurgulayarak "Bu ülkede üniversite mezunu olmak bana bir şey katmadı. Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.