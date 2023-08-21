Gelişmekte Olan Ülkeler ABD Dolarının Hakimiyetinden Endişe Duyuyor

İş Bankası Grubu'nun İstanbul'daki yatırım bankacılığı kolu olan İş Yatırım'ın analistlerinden Şant Manukyan'a göre, gelişmekte olan ülkeler ABD dolarının küresel finans sistemindeki hakimiyetinden giderek daha fazla endişe duyuyor ve bu sorunu çözmek için önlemler alıyor. BRICS ülkeleri de bu konuda harekete geçti ve tek para birimine geçilmesine ilişkin görüşmeler yapılacak.

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1. Johannesburg sokaklarından çeşitli görüntüler

3. Johannesburg'da BRICS reklamlarının görüldüğü sokaklardan çeşitli görüntüler

5. Johannesburg'da BRICS reklamlarının görüldüğü sokaklardan çeşitli görüntüler

İş Bankası Grubu'nun İstanbul'daki yatırım bankacılığı kolu olan İş Yatırım'ın analistlerinden Şant Manukyan'a göre, gelişmekte olan ülkeler ABD dolarının küresel finans sistemindeki hakimiyetinden giderek daha fazla endişe duyuyor ve bu sorunu çözmek için önlemler alıyor.

Manukyan, sorunun doların kendisi değil, ABD'nin doları bir silah olarak kullanması olduğunu söyledi.

"Ülkeleri rahatsız eden konu doların kendisi değil, ABD'nin doları bir silah haline getirmesi ve finansal sistemin kilit noktalarını elinde tuttuğu için bununla baskı kurmasıdır."

Gelişmekte olan ekonomilere sahip ülkelerden oluşan BRICS, bu konuda harekete geçti. Basında yer alan haberlere göre, 22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'da düzenlenecek olan zirvede, blok içinde tek para birimine geçilmesine ilişkin görüşmeler de yapılacak.

"BRICS para birimi oluşacağına, hatta altına dayalı olacağına dair haberler okuduk. Bu çok ciddi heyecan yarattı. Zaten bu tip haberler Türkiye'de de devamlı olarak heyecan yaratıyor."

Analist, yine de bunun gerçekleşmesi için BRICS'in önünde uzun bir yol olduğunu ifade etti.

"Şunu da unutmamak lazım: Doların rolü, sadece A malıyla B malını takas ederken orada yerel para birimlerini kullanmakla sınırlı değil. Sigorta piyasasında da doların ağırlığı çok yüksek. Tankeri kiraladığınızda da dolar bazında kiralıyorsunuz. Dolayısıyla, ticaretin geneline baktığımızda doların baskınlığı bir süre daha devam edecektir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)