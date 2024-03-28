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Kira gelir beyannameleri için başvuru süresi uzatıldı

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Gayrimenkul sahibi olanların gelir beyanı dönemiyle ilgili başvuru süresinde değişiklik yapıldı. Konut ve iş yerinden kira geliri elde edenlerin yakından takip ettiği konuyla ilgili 1 Nisan'da sona erecek beyanname başvurusu süresi 5 Nisan'a uzatıldı.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLADI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), internet sitesinden yıllık gelir vergisiyle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Beyannamelerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameler ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebileceği belirtildi.

1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebilecek.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları" da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenebilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı Ekonomi Güncel Haberler

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