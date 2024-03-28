Kira gelir beyannameleri için başvuru süresi uzatıldı

Gayrimenkul sahibi olanların gelir beyanı dönemiyle ilgili başvuru süresinde değişiklik yapıldı. Konut ve iş yerinden kira geliri elde edenlerin yakından takip ettiği konuyla ilgili 1 Nisan'da sona erecek beyanname başvurusu süresi 5 Nisan'a uzatıldı.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLADI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), internet sitesinden yıllık gelir vergisiyle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Beyannamelerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameler ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebileceği belirtildi.

1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebilecek.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları" da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenebilecek.