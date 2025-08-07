Gelir İdaresi: Semt Pazarlarında POS Cihazı Zorunlu Değil

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelindeki semt pazarlarında zorunlu olarak POS cihazı kullanılması yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bazı basın ve yayın organlarında semt pazarlarında 15 Ağustos'tan itibaren Türkiye genelindeki tüm pazarlarda POS cihazı kullanımı zorunlu olacağına ilişkin haberler yer aldı. Haberde tüm Türkiye genelinde semt pazarlarında esnafların POS cihazı taşıması zorunlu hale geleceği yer aldı.

Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelindeki semt pazarlarında 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olarak POS cihazı kullanılması yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
