Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Veznedar ve Tahsildar Alımlarındaki İptaller

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2009'dan itibaren Veznedar ve Tahsildar alımlarını durdurmasının ardından bu görevler için kariyer gelir uzmanlarını görevlendirmesi, yargıda peş peşe iptal kararlarına yol açtı. Kariyer Büro Sendikası'nın kurulmasının ardından açılan dava sayısında ise hızlı bir artış yaşandı.

Kariyer Büro Sendikası Genel Başkanı Tolga Akgül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vezne görevlendirmelerinin liyakat ve kariyer ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı. Akgül, "Kariyer mesleklerin uzmanlık gerektiren nitelikli işlerde çalışmaları gerekir. Ancak gelir uzmanları, vezne gibi uzmanlık gerektirmeyen işlerde görevlendiriliyor. Açılan davaların tümünde iptal kararı çıkıyor ve bu süreç devam edecek" dedi.

Akgül, sadece veznelerde değil, Defterdarlıklar bünyesindeki birçok birimde de benzer uygulamaların yapıldığını belirtti.

"Hazineye ek yük oluşuyor"

Gelir İdaresi'nin B grubu memur alımından vazgeçmesinin kamuya ciddi maliyet doğurduğunu söyleyen Akgül, "Nitelik gerektirmeyen işlerde uzmanların çalıştırılması daha fazla maaş ödenmesine yol açıyor. Bu durum hazineye ek yük oluşturuyor. Ayrıca kaybedilen davalar nedeniyle ödenen vekalet ücretleri de kamu kaynaklarını boşa harcatıyor" ifadelerini kullandı.

"Görev tanımı eksikliği sorunu derinleştiriyor"

Gelir uzmanlarının görev tanımlarına ilişkin yönetmeliklerde net bir hüküm bulunmaması da sorunu büyütüyor. Akgül, bu boşluğun, idarenin yanlış görevlendirmeler yapmasına neden olduğuna dikkat çekti.

"Çözüm B grubu alımlara dönmek"

Kamuda memuriyet bekleyen yüzbinlerce aday olduğunu hatırlatan Akgül, çözümün yeniden B grubu alımlara dönmekten geçtiğini söyledi. Akgül, "Son yıllarda yapılan sınavlara ilgi azaldı, bazı illerde alınacak personel sayısından daha az başvuru oldu. Çünkü kariyer meslek sınavları son derece zorlu bir hazırlık süreci gerektiriyor ancak atandıktan sonra yapılan işler adayların beklentilerini karşılamıyor. Bu nedenle nitelik gerektirmeyen işler için B grubu alımlara yeniden başlanması zorunluluk haline geldi" dedi. - GAZİANTEP