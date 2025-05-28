Geleneksel Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu için Başvurular Devam Ediyor

Geleneksel Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu için Başvurular Devam Ediyor
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Türkiye Bilimler Akademisi ve Uluslararası Türk Akademisi'nin işbirliğiyle düzenlenecek olan Geleneksel Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu'na başvurular 15 Haziran'a kadar alınacak. Program, Azerbaycan'da 10-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 35 yaşını aşmamış genç akademisyenlerin katılımına açık olacak.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) ve Uluslararası Türk Akademisi işbirliğiyle planlanan "Geleneksel Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu" için başvurular 15 Haziran'a kadar sürecek.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk devletlerinden genç akademisyenleri bir araya getirmeye, Türkoloji alanında teorik ve pratik bilgilerini derinleştirmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 7. kez gerçekleştirilecek "Geleneksel Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu" için başvurular alınmaya başlandı. Başvurular, "https://summerschool2025.tuba.gov.tr/" internet adresi üzerinden 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Programda 35 yaşını aşmamış araştırmacılar bulunacak

TÜBA ve Uluslararası Türk Akademisi işbirliğiyle planlanan yaz okulu, 10-17 Ağustos'ta Azerbaycan'ın Hankendi şehrindeki Karabağ Üniversitesi'nde düzenlenecek. Yaz okulunda katılımcıların bilimsel yayın, sunum yapma ve araştırma fonlarından yararlanma gibi birbiriyle ilişkili alanlarda becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Bu doğrultuda Türk dünyası ilişkilerinden Türk lehçeleri ve edebiyatlarına kadar çeşitli konularda eğitimler verilecek. Eğitim dilinin Türkçe olacağı programda, seminer ve kültürel etkinlikler de yer alacak. Eğitimler, uluslararası çalışmalara imza atan Türk devletlerinin akademisyenleri tarafından verilecek. Katılımcıların yol, yemek ve konaklama giderleri karşılanacak.

Okulda Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Moğolistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan uyruklu 35 yaşını aşmamış, belirtilen konu kapsamında çalışan doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacılar yer alacak.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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