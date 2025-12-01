Geleceğin Ofisleri: Gitmek İstediğiniz Yerler Olmalı

Now Bomonti'nin sahibi İş İnsanı Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, ofis anlayışındaki değişim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başyazıcıoğlu, "Geleceğin ofisleri, çalışanların gitmek zorunda olduğu değil, gitmek istediği yerler olmak zorunda. Biz projeye başlarken kullanıcıların zaman baskısı hissetmeden hem çalışabileceği hem de sosyalleşebileceği bir yaşam alanı oluşturmayı hedefledik. Bu nedenle lokasyon seçiminde hem tarihi hem modern yerleşim bölgelerine yakınlığı; aynı zamanda ana ulaşım arterlerine erişimi ön planda tuttuk" dedi.

Türkiye'de ticari gayrimenkul sektörü, son beş yılda pandemi sonrası değişen çalışma alışkanlıkları, dijitalleşme ve hibrit modellerin kalıcı hale gelmesiyle önemli bir dönüşüm sürecine girdi. Klasik ofis anlayışı yerini; esnek, çok yönlü, sosyal alanlarla desteklenen ve kullanıcı deneyimini merkeze alan yapılara bırakıyor. Artık ticari gayrimenkuller sadece metrekare üzerinden değil, sundukları yaşam alanı, estetik, ulaşılabilirlik ve oluşturdukları topluluk etkisiyle değer görüyor. Bu dönüşümü yakalayamayan ofislerde hem kullanım oranlarının hem de getirilerin düştüğü aktarılıyor.

Reel değer kaybı ve değişen beklentiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre ticari gayrimenkul fiyatları 2024'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı. Ancak bu artışa rağmen ticari gayrimenkuller reel olarak yüzde 2,4 değer kaybetti. İstanbul özelinde ise reel kayıp yüzde 4,5'i buldu. Bu tablonun, piyasanın yön değiştirdiğini ve kullanıcı beklentilerinin artık farklılaştığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Talep 'karma kullanım' projelere kaydı

Özellikle İstanbul'da A sınıfı ofislere talep tek bir işleve sahip plazalardan çok, altında sosyal alanları, restoranları, kafeleri ve hizmet birimleri bulunan "karma kullanım" projelerine yöneldi. Şehrin merkezinde konumlanan Now Bomonti de bu dönüşümün öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor.

"Geleceğin ofisleri gitmek istenen yerler olmalı"

Now Bomonti'nin sahibi İş İnsanı Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, ofis anlayışındaki değişimi şu sözlerle özetledi: "Geleceğin ofisleri, çalışanların gitmek zorunda olduğu değil, gitmek istediği yerler olmak zorunda. Biz projeye başlarken kullanıcıların zaman baskısı hissetmeden hem çalışabileceği hem de sosyalleşebileceği bir yaşam alanı oluşturmayı hedefledik. Bu nedenle lokasyon seçiminde hem tarihi hem modern yerleşim bölgelerine yakınlığı; aynı zamanda ana ulaşım arterlerine erişimi ön planda tuttuk."

Kullanıcı deneyimini önceleyen tasarım anlayışı

Başyazıcıoğlu, projede yer alan spor salonu, restoranlar ve galerilerle kullanıcıların farklı deneyimler yaşamasını amaçladıklarını, tasarımda ise şehrin enerjik yapısını yansıttıklarını belirterek, Now Bomonti'nin bu yaklaşımı sayesinde uluslararası tasarım ödülleri aldıklarını belirtti.

Now markası Türkiye ve dünyaya açılacak

Now Bomonti'de elde edilen yüksek doluluk oranının ardından Başyazıcıoğlu Holding, "Now" markasını hem Türkiye'nin gelişen ticaret bölgelerine hem de yurtdışına taşımayı hedefliyor. Başyazıcıoğlu, yeni yatırımlarda markanın kalite standardını korurken, projelerin bulunduğu bölgelerin yerel kültürlerini modern bir anlayışla harmanlamayı planladıklarını ifade etti.

Yeni nesil çalışanlara uygun küresel perspektif

Şükrü Tamet Başyazıcıoğlu, "İş dünyasının demografisi değişti. Expat'ların yanına dijital göçebeler eklendi. Bu yeni nesil çalışanlar için ofis, şehrin ruhunun hissedildiği, sosyal yaşamla iç içe bir alan olmalı. Biz de modüler ve esnek tasarım yaklaşımımızı yurtdışı projelerimize taşıyarak yerel deneyimle modern iş hayatını birleştiren küresel bir marka oluşturmayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ticari gayrimenkulde yeni dönemin adımları

Türkiye'de ticari gayrimenkulün yeni döneminde, kullanıcı deneyimine odaklanan, esnek ve sosyal yaşamı destekleyen projelerin önümüzdeki yıllarda yatırımcılar ve şirketler tarafından daha fazla tercih edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL