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Gediz'de beyan doğruluğu kontrolleri sürüyor

Gediz'de beyan doğruluğu kontrolleri sürüyor
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Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yumrutaş Köyü'nde üretici beyanlarının doğruluğunu sahada denetledi. Yetkililer, tarımsal destekleme sisteminin güvenilirliği için kontrollerin süreceğini belirtti.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Yumrutaş Köyü'nde beyan doğruluğu kontrolleri gerçekleştirildi.

İlgili mevzuat kapsamında yürütülen kontrollerde, üreticiler tarafından yapılan beyanların doğruluğu sahada titizlikle incelendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal destekleme ve kayıt sistemlerinin sağlıklı işlemesi amacıyla beyan doğruluğu kontrollerinin belirlenen program çerçevesinde sürdürüldüğünü belirterek, üretimde doğruluk ve güvenin sağlanması için saha çalışmalarına aralıksız devam edildiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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