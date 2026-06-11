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Gediz'de referans parsel seçimi ve beyan kontrolleri yapıldı

Gediz'de referans parsel seçimi ve beyan kontrolleri yapıldı
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Kütahya Gediz'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ilıcasu Köyü'nde referans parsel seçimi ve beyan kontrolü yaparak tarımsal desteklemelerin güvenilirliğini artırmak için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Ilıcasu Köyü'nde referans parsel seçimi ve beyan kontrolü çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında tarımsal üretim alanlarında gerekli kontroller yapılarak, üreticiler tarafından yapılan beyanların doğruluğu yerinde incelendi. Teknik ekipler, kayıt sistemlerinin güncelliği ve doğruluğunu sağlamak amacıyla sahada detaylı değerlendirmelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal destekleme uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve kayıt sistemlerinin güvenilirliğinin artırılması amacıyla saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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