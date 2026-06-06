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Gediz'de hububat alanlarında tarla kontrolleri yapıldı

Gediz'de hububat alanlarında tarla kontrolleri yapıldı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Altınkent Köyü'nde hububat ekili alanlarda zararlı, hastalık ve bitki gelişimi kontrolleri gerçekleştirdi. Üreticilere teknik bilgilendirme yapıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Altınkent Köyü'nde hububat ekili alanlarda zararlı, hastalık ve bitki gelişimi kontrolleri gerçekleştirildi.

Yapılan arazi çalışmalarında ekili alanlar detaylı şekilde incelenirken, ürünlerin gelişim durumu takip edildi. Kontroller sırasında üreticilere karşılaşılabilecek zararlı ve hastalıklara yönelik gerekli teknik bilgilendirmeler de yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, verimli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması amacıyla saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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