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Gediz'de biçerdöverle hasat kontrolü

Gediz'de biçerdöverle hasat kontrolü
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Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karabacaklar Köyü'nde biçerdöverle hasat kontrolü gerçekleştirerek sürecin verimli ve güvenli yürütülmesini sağladı.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Karabacaklar Köyü Haifecikler Mahallesi'nde biçerdöverle hasat kontrolü gerçekleştirildi.

Yetkililer, hasat sürecinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan kontroller kapsamında biçerdöver çalışmalarını inceleyerek gerekli değerlendirmelerde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hasat sezonunun tüm üreticiler için bereketli, verimli ve kazasız geçmesi temennisinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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