Geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen genç kızın paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen genç kızın paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
 - Güncelleme:

18 yaşında genç bir kızın yaşadığı geçim sıkıntısını anlattığı video sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video gündem oldu. 18 yaşında bir genç kız, yaşadığı geçim sıkıntısını ve babasının asgari ücretle çalıştığını söyledi. Önceki iki sene babasının işsiz olduğunu belirten genç kız, borçlardan dolayı da maaşın kesildiğini ve maaştan 3 bin 250 lira kaldığını söyledi.

Açık öğretimde okuduğunu ve iş aradığını söyleyen genç kız, kirayı ödedikten sonra ise geçinmek için kendilerine beş yüz lira kaldığını ifade etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title