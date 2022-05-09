Geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen genç kızın paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video gündem oldu. 18 yaşında bir genç kız, yaşadığı geçim sıkıntısını ve babasının asgari ücretle çalıştığını söyledi. Önceki iki sene babasının işsiz olduğunu belirten genç kız, borçlardan dolayı da maaşın kesildiğini ve maaştan 3 bin 250 lira kaldığını söyledi.

Açık öğretimde okuduğunu ve iş aradığını söyleyen genç kız, kirayı ödedikten sonra ise geçinmek için kendilerine beş yüz lira kaldığını ifade etti.