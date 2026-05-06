GTO ile Burlington Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Gebze Ticaret Odası (GTO) ile Kanada'nın Burlington Ticaret Odası arasında "kardeş oda protokolü" imzalandı.

GTO'da gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Abdurrahman Aslantaş, odanın 28 bini aşkın üyesiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Bölgenin güçlü üretim altyapısı ve ihracat potansiyeline dikkat çeken Aslantaş, "Bizim oda olarak en büyük misyonumuz, üyelerimizin ticaretteki yerini artırmak, üretimlerindeki katma değerini yükseltmek ve ürettiklerini de ihraç etmek. Bununla beraber de dış pazarla bir araya getirip 'kardeş oda' protokolleriyle ilişkileri daha sıcak tutmak ve bunları geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Aslantaş, imzalanacak protokolün kıtalar arası işbirliğinin ön adımı olduğunu belirterek, "İlgili sektörleri bir araya getirip inşallah her iki ülkenin de faydasına olabilecek ticari faaliyetlerin artmasına vesile olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Burlington Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Terry Caddo da Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu belirterek, tüm arkadaşlarını ve iş ortaklarını buraya gelmeye teşvik ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından taraflar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Programa GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kayhan Özler, GTO Genel Sekreteri Çağrı Solak ile GTO yönetim kurulu üyeleri katıldı.