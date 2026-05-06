Haberler

GTO ile Burlington Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

GTO ile Burlington Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze Ticaret Odası, Kanada'nın Burlington Ticaret Odası ile kardeş oda protokolü imzaladı. Başkan Abdurrahman Aslantaş, protokolün ticari ilişkileri geliştireceğini vurguladı.

Gebze Ticaret Odası (GTO) ile Kanada'nın Burlington Ticaret Odası arasında "kardeş oda protokolü" imzalandı.

GTO'da gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Abdurrahman Aslantaş, odanın 28 bini aşkın üyesiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Bölgenin güçlü üretim altyapısı ve ihracat potansiyeline dikkat çeken Aslantaş, "Bizim oda olarak en büyük misyonumuz, üyelerimizin ticaretteki yerini artırmak, üretimlerindeki katma değerini yükseltmek ve ürettiklerini de ihraç etmek. Bununla beraber de dış pazarla bir araya getirip 'kardeş oda' protokolleriyle ilişkileri daha sıcak tutmak ve bunları geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Aslantaş, imzalanacak protokolün kıtalar arası işbirliğinin ön adımı olduğunu belirterek, "İlgili sektörleri bir araya getirip inşallah her iki ülkenin de faydasına olabilecek ticari faaliyetlerin artmasına vesile olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Burlington Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Terry Caddo da Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu belirterek, tüm arkadaşlarını ve iş ortaklarını buraya gelmeye teşvik ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından taraflar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Programa GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kayhan Özler, GTO Genel Sekreteri Çağrı Solak ile GTO yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
ABD ordusu, İran tankerini vurdu

ABD ordusundan savaşı yeniden başlatacak saldırı
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yaza girilirken ilk yangın! Alevler hızla yayıldı, müdahale sürüyor
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış

İşte Gülistan'ın kaybolduğu gün attığı son mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

Bu adamı kim durduracak? Aylar sonra Süper Lig'i de kasıp kavurabilir
Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte listesinden ilk 5 isim
Dries Mertens Galatasaray için geliyor

Hasret bitti: Evine geri dönüyor