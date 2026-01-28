Haberler

Gazprom: Avrupa, LNG'de rekabeti ABD iç piyasasına kaybediyor

Rus enerji şirketi Gazprom, soğuk hava dalgası nedeniyle ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını azalttığını ve Avrupa'nın bu alandaki rekabeti kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkeyi etkileyen kutup siklonu nedeniyle ABD'deki LNG terminallerine doğal gaz sevkiyatının önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

LNG terminallerine gönderilen gazın, ABD iç pazarına yönlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "ABD'deki gaz fiyatları, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa pazarı, bu fiyat koşullarında, LNG konusunda ABD iç pazarına karşı rekabeti kaybetmek üzere." ifadesine yer verildi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD ve Katar LNG tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024'te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
