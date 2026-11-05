Gazprom, Çin'e doğal gaz sevkiyatında 4 Kasım'da üçüncü rekoru kırdı

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Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e günlük doğal gaz sevkiyatında kasım ayının başından bu yana üçüncü kez rekor kırdı???????.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Çin'e doğal gaz sevkiyatında yeni rekorun 4 Kasım'da kaydedildiği, sevkiyatların Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile imzalanan uzun vadeli sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Şirket, 1 ve 3 Kasım'da da günlük sevkiyat rekorlarını yenilerken, son rekorla birlikte kasım ayının ilk dört gününde üçüncü kez tarihi zirveye ulaşıldı. Gazprom, günlük sevkiyat miktarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Rusya'dan Çin'e 2019'da doğal gaz sevkiyatına başlanan Sibirya'nın Gücü boru hattının yıllık kapasitesi 38 milyar metreküp seviyesine ulaşırken, Gazprom ve CNPC geçen yıl bu miktarın kademeli olarak 44 milyar metreküpe çıkarılması konusunda anlaşmıştı.

Gazprom'un verilerine göre, söz konusu hat üzerinden Çin'e doğal gaz sevkiyatı 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 24,8 artarak 38,8 milyar metreküpe yükseldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ekim ayında yaptığı açıklamada, Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e bu yıl 39 milyar metreküp doğal gaz sevk edilmesini beklediklerini bildirmişti.

Kaynak: AA