Gazprom: Çin'e 2025'te Avrupa'dan daha fazla doğal gaz sevk ettik

Güncelleme:
Rus enerji şirketi Gazprom, geçen yıl Çin'e Avrupa'dan daha fazla doğal gaz sevk edildiğini duyurdu. Şirket, Asya pazarındaki işbirliğini artırmak için yeni projelere yöneliyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, geçen yıl ilk defa Çin'e Avrupa'dan daha fazla doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 2025'te komşu ülkelere doğal gaz sevkiyatını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şirketin doğal gaz sevkiyatını geçen yıl Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a yüzde 22,2, Gürcistan'a da yüzde 40,4 artırdığı kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Çin'e Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden 38,8 milyar metreküp doğal gaz sevk edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şirketin böylelikle Çin'e geçen yıl ilk defa Avrupa'dan daha fazla doğal gaz sevk ettiği vurgulandı.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Avrupa'daki pazar payı önemli ölçüde küçülen Gazprom, enerji alanındaki kaybını telafi etmek için Asya ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Gazprom, Sibirya'nın Gücü hattına ilaveten, yılda 50 milyar metreküp kapasiteyle Moğolistan üzerinden geçerek Çin'e Rus gazı ulaştırması planlanan Sibirya'nın Gücü 2 Projesi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
