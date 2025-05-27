Gaziantep'ten 29 Firma Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan, 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması'na göre Gaziantep'ten 29 firmanın listeye girme başarısı gösterdiğini kaydetti.

Gaziantep'in İSO 500-2023 yılı araştırmasında 29 olan firma sayısının 2024'te de aynı firma sayısı ile yerini koruduğunu ve Gaziantep'in iller bazında 5'inci sırada yer aldığını kaydetti.

2024 yılının hem ülkemiz ekonomisinde hem küresel ticarette zorluklarla geçen bir yıl olduğunu dile getiren Ünverdi, "Ekonomi politikalarında sıkılaştırma ile enflasyonla mücadele konusunda olumlu sonuçlar alınması umut verici olmuştur. Ancak daralan piyasa şartlarında artan girdi maliyetleri, nakit akışının yavaşlaması ve banka kredi faizlerinin yüksek seyretmesi reel kesimi zora sokmuştur. Maliyet artışlarıyla birlikte faaliyet ve satışlarımızda karlılıkta da önemli düşüşler yaşanmıştır. Hali hazırda finansman konusunda güçlüklerimiz devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl küresel ticarette özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa ekonomisindeki yavaşlama, küresel savaş riski ve bölgesel sorunlar dış ticarette de sanayicinin elini zayıflatmıştır. 2024 yılında sanayicilerimiz iç ve dış piyasada bir türbülansla karşı karşıya kalmasına rağmen olağanüstü bir çabayla üretim, ihracat ve istihdamını sürdürmüştür" dedi.

Ünverdi, "Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sosyal dönüşüm mottosuyla firmalarımızın dönüşüm süreçleri desteklenmiştir. GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde firmalarımızın uluslararası standartlarda karbon ayak izi hesaplamaları yapılarak belgelendirilmektedir. Model Fabrikamız en büyük gereklilik olan dijitalleşme konusunda firmalarımızın dönüşümüne öncülük etmektedir. Savunma sanayisindeki hedeflerimiz doğrultusunda sanayimizin teknolojiye geçişini de sağladıkça inanıyorum ki katma değerli üretim ve ihracat birim değerindeki artış hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız. Bunları başardığımızda, öz sermayesi, girişimciliği ile bugün ülkemizin sanayi ve ihracat üssü olan şehrimiz yenilikçilikte de örnek ve rol model olacak, İSO 500'de çok daha fazla firma ile temsil edilecektir" şeklinde konuştu.

Ünverdi, sözlerine şu cümlelerle tamamladı: "Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan, şehrimize büyük bir gurur yaşatan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, sanayimizin gelişmesini teşvik eden bu özel çalışma için İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal Bahçıvan'a, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP