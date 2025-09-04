Gaziantep'te Okul Alışverişi Telaşı Başladı

Gaziantep'te yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenci ve velileri okul alışverişi telaşı sardı. Bu hafta birinci sınıfların okula başlamasıyla hareketlenen kırtasiyelerde yoğunluk arttı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili pazartesi günü çalacak. 8 Eylül Pazartesi açılacak okullar için ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de eksiklerini tamamlamak isteyen veli ve öğrencilerin kırtasiyelerdeki alışveriş hareketliliği sürüyor.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve aileleri kırtasiye malzemelerini heyecan içinde hazırlamaya çalışırken kırtasiye malzemesi satan iş yerlerinde de hareketlilik arttı. Listelerini eksiksiz tamamlamak isteyenler, rafları süsleyen rengarenk ürünlerden bütçelerine uygun olanları seçerek alıyor. Öğrenciler, velileri ile birlikte beğendikleri ürünleri sepetlere doldururken, aileler de bütçelerine uygun alışverişin hesabını yapıyor.

Kırtasiye çalışanları velilere alışverişlerini son güne bırakmamaları yönünde çağrıda bulundu. Velilere kırtasiye ihtiyaçlarını kırtasiyelerden almaları tavsiyesinde bulunan işletmeciler, okul öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Uyum haftasının başlamasıyla kırtasiyelerde hareketliliğin başladığını belirten kırtasiyeci Hasan Çelik, "Pazartesi itibariyle başlayan yeni eğitim öğretim döneminin hazırlık sürecine başladık. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalacak. Biz de bu kapsamda ürün yelpazemizi genişlettik. Müşterilerimizin de bize vermiş olduğu gereklilik nedeniyle hazırlıklarımızı tamamladık. Pazartesi gününden sonra listelerin gelmesiyle yoğunluğumuz daha da artacak" dedi. - GAZİANTEP