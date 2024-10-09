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Gaziantep'te Makineli Pamuk Hasadı Başladı, Üreticiler Fiyat Artışı Talep Ediyor

Gaziantep'te Makineli Pamuk Hasadı Başladı, Üreticiler Fiyat Artışı Talep Ediyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde makineli pamuk hasadı başladı. Üreticiler, yüksek rekolte nedeniyle sevinçli ancak ÇUKOBİRLİK tarafından açıklanan pamuk fiyatının artırılmasını talep ediyorlar. Dönüm başına 450-500 kilogram pamuk hasadı yapılması bekleniyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde makineli pamuk hasadı başladı. Hasatta yüksek rekolte nedeniyle sevinç yaşayan üreticiler, yetkililerden düşük fiyat sorununa çözüm bulmasını istedi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 bin dönüm alanda ekili pamuk hasadına başlandı. 2024 yılının ilk makinalı pamuk hasadında yüksek rekolte beklentisiyle yüzü gülen üreticiler, ÇUKOBİRLİK tarafından açıklanan bir kilogram pamuk fiyatının 25 TL yerine en az 30 TL olması gerektiğini söyledi.

"Dönüm başına 450-500 kilogram civarında pamuk hasat ediyoruz"

Araban ilçesine bağlı kırsal Körhacıobası Mahallesi'ndeki yılın ilk hasadına başlayan pamuk üreticisi Yusuf Karataş, hasat ve fiyat ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karataş, "Arabanlı pamuk üreticisi olarak bu yıl makineli hasat yapmaya başladık. Araban Ovası Karatepe mevkideki 240 dönümlük pamuk ekili arazimizde dönüm başına 450-500 kilogram civarında pamuk hasat ediyoruz. Geçen yıllara oranla bu yıl rekolte yüksekliği yüzümüzü güldürüyor. Yeni hasat dönemimiz tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Üreticiler, düşük fiyat sorununa çözüm istedi

Pamuk üretiminin zahmetli ve masraflı olduğunu söyleyerek fiyat konusunda daha yüksek beklentileri olduğunu belirten Karataş, "Yüksek maliyetlerle yetiştirdiğimiz ve yüksek rekolte elde ettiğimiz ürünümüzün fiyatını 43 randıman kütlü pamuk fiyatı en son ÇUKOBİRLİK tarafından 25 lira olarak açıklandı. Girdi maliyetlerimizi hesapladığımızda bu fiyatı üreticiler olarak az buluyoruz. Bu yıl pamuk fiyatının en az 30 lira olması gerek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çukobirlik gaziantep Ekonomi Güncel Araban Üretim Tarım

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