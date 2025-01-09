Üye Girişi
Haberler
MSB: Terör örgütü silah bırakmazsa operasyon için düğmeye basarız

Kum saati doluyor! MSB tarihi operasyon için ilk sinyali verdi
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı
Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu

Gaziantep'te Kapalan Halı Fabrikasının Ürünleri Bursa'da Satışta

Gaziantep'te Kapalan Halı Fabrikasının Ürünleri Bursa'da Satışta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep’de faaliyet gösteren bir halı fabrikası işlerin kötü gitmesi nedeniyle kapandı. Fabrikadan kalan ürünler Bursa'daki yeni dükkanında üretim maliyetiyle satılmaya başlandı. Açılışta asılan 'Şerefimizle battık' pankartı dikkat çekti.

Gaziantep'de faaliyet gösteren bir halı fabrikası işlerin iyi olmaması sebebiyle kapandı. Fabrikadan kalan ürünler ise Bursa'da açılan mağazada üretim maliyetine satılıyor. Dükkana asılan 'Şerefimizle battık' pankartı ise yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.

Gaziantep'de faaliyet gösteren halı fabrikası işlerin iyi olmaması sebebiyle kapandı. Fabrikada kalan ürünler ise Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan dükkanında üretim maliyetine satılıyor. Kalan ürünlerin satıldığı dükkanda açılış gününde asılan 'Şerefimizle battık' pankartı yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Vatandaşlar açılışta son kalan ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı. Üretim maliyetine satılan ürünler hızla tükeniyor.

Açıldığı gün dükkanda izdiham yaşandığını söyleyen çalışan Ömer Öztürk, "Uzun süredir faaliyet gösteren fabrikamız kapattığından dolayı 21 Aralık Cumartesi günü bu mağazamızı açtık. Ürünlerimiz direkt fabrikadan geldiği için maliyet fiyatından satıyoruz. Açılışımızda 'Şerefimizle battık' yazılı bir pankart açtık. 4 metrekare halıları 800, 6 metrekare halıları ise bin 100 liradan satıyoruz. Paspasları 5, tek-çift kişilik yorganları 200-300 liradan satıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı
img

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
img

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi

Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi
Survivor'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler 'Yok artık' dedi

Survivor'da herkesi şaşırtan veda

Son Dakika Haberleri

Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir? Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? İskambil falı anlamları! İskambil kartlarının anlamı nedir? İskambil falı nasıl bakılır? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu? ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler? China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izle! Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.