Medikal korse üreten kadın girişimci ürünlerini 18 ülkeye satıyor
44 yaşındaki Züleyha Havharcı, medikal korse üreterek 18 ülkeye ihracat yapıyor. Kendi işletmesini kuran Havharcı, aldığı destekle işini büyütmeye ve daha fazla ülkeye ulaşmaya hedefliyor.

Gaziantep'te medikal korse üreten 44 yaşındaki Züleyha Havharcı, ürünlerini 18 ülkeye satıyor.

Eşine varis çorabı ararken medikal sektörüyle tanışan ve bu alanda çalışmaya başlayan Züleyha Havharcı, korse üretmeye karar verdi.

Kendi işletmesini kuran Havharcı, yurt içindeki çeşitli firmalara sattığı medikal korseleri ilk olarak 2021'de Ürdün'e ihraç etti.

Havharcı, 2023 yılında İpekyolu Kalkınma Ajansının Sosyal Girişimcilik Uygulama Topluluğu Projesi'ne başvurarak 22 bin 800 avroluk hibe desteği aldı ve işlerini büyüttü.

Aldığı destekle hayalini kurduğu lazer kesim makinesine kavuşan Havharcı, 18 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatını Avrupa ülkelerine taşımayı hedefliyor.

Züleyha Havharcı, AA muhabirine, proje desteğiyle 5 makine aldığını, hem ürün kalitesini hem de ihracatını artırdığını anlattı.

İş dünyasında kadınların sayısının artması gerektiğini dile getiren Havharcı, halihazırda 8 kişinin çalıştığı işletmesinde daha çok istihdam sağlamayı hedeflediğini söyledi.

"Umarım hikayem başka kadınlara örnek olur"

Hayalinin daha fazla ülkeye ihracat yapmak olduğunu ifade eden Havharcı, şöyle konuştu:

"Orta Doğu'ya, Azerbaycan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a ürün gönderiyoruz, 18 ülkeye ihracatımız var. Hedefimizde Tunus, Mısır var. Mısır'daki firmalarla görüşmelerimiz başladı, dış ticaretteki arkadaşımız yakın temas içinde, yakında bu iş çözülür diye düşünüyorum. Avrupa ülkelerine gözümüzü dikmiş durumdayız. Amerika'ya birkaç ufak ürün gönderdik, dönüşler gayet iyi. Bir Türk firması olarak Amerika'daki sanal pazarlara girmiş olmak da benim için bir gurur kaynağı."

Havharcı, deprem bölgesinde yaşayan bir kadın olarak geldiği noktanın gururunu yaşadığını dile getirerek, "Kadınlar cesur olsun, çalışsın, paralarını kazansın. Devlet zaten bizim arkamızda. Umarım hikayem başka kadınlara da örnek olur. Biliyorum ki inanınca oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Ekonomi
500

