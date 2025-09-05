Gaziantep'te Hijyen Kurallarına Aykırı Salça Üretimi Durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, Gaziantep'te yapılan kontrol sonucunda gıda güvenilirliği ve hijyen kurallarına aykırı koşullarda salça üretimi yaptığı tespit edilen işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Gaziantep'te kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, gıda güvenilirliği ve hijyen kurallarına aykırı koşullarda salça üretimi yaptığı tespit edilen bir işletmenin faaliyetinin durdurulduğu belirtilerek, üretimde kullanılan salça ve domates posalarının imha edildiği bildirildi.

Halk sağlığını tehdit eden kayıt dışı ve mevzuata aykırı üretim faaliyetlerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğine işaret edilen paylaşımda, vatandaşların şüpheli gıda üretimine karşı "ALO174 Gıda Hattı"nı aramaları istendi.