Gaziantep'te ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

Güncelleme:
Ramazan öncesinde Gaziantep'te gıda fiyatlarının denetlenmesi amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleştirilmeye başlandı. Denetimlerde fahiş fiyat artışları ile ilgili şikayetler değerlendirilecek ve uygunluk durumunda cezai işlemler uygulanacak.

Gaziantep'te ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki market, fırın ve lokantalarda denetimlerini sürdürüyor.

Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman, gazetecilere, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması ve adil ticari hayatın sağlanması amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların şikayetlerini ALO 175, haksız fiyat artışlarının şikayet edilebildiği HFA mobil uygulaması ya da CİMER üzerinden kolaylıkla iletebileceklerini dile getiren Kahraman, şunları kaydetti:

"Ramazan öncesinde ve süresince hız kesmeden fırın, market ve restoranlara yönelik fiyat denetimlerini sürdürüyoruz. Ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı ve etiketlerdeki fiyat değişim tarihleri gibi kriterler titizlikle inceleniyor. Aykırılık tespit edilen durumlarda tutanak tutulup ve ilgili işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor. Denetimler, market, kasap, şarküteri, kuruyemişçi, kafe, restoran ve unlu mamuller gibi satış yerlerine ağırlık veren ekiplerimiz, ramazan ayı boyunca ise bu denetimlerin pide fırınları ve pastaneler, kasaplar gibi diğer işletmeleri de kapsayacak şekilde sürdürülecek."

İl genelinde ramazan öncesi ve ramazan boyunca fiyat hareketlerine mahal vermemek amacıyla temel gıda maddelerine yönelik kontrollere ağırlık verileceğini ifade eden Kahraman, başta gıda ve ihtiyaç maddeleri satışı yapan işletmeler olmak üzere yerel ve ulusal marketler, restoran ve kafelerde haksız fiyat artışlarına yönelik yönetmelik kapsamında yoğun denetimler yapıldığını ve uygunsuzluk halinde cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Kahraman, indirimli satışa sunulan ürünlerin indirim öncesi ve sonrası fiyatları ile tarife ve fiyat listeleri de detaylı olarak kontrol edildiğini, kurallara aykırı durumlar için gerekli idari işlemler yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Ekonomi
