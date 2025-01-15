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Gaziantep'te Akaryakıt Sektörü İstişare Toplantısı Düzenlendi

Gaziantep'te Akaryakıt Sektörü İstişare Toplantısı Düzenlendi
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Gaziantep Ticaret Odası öncülüğünde, akaryakıt sektöründeki gelişmeler ve ölçü aletleri denetimleri ele alındı. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, sektör sorunlarına çözüm geliştirmeye katkı sağlamak için istişarelerin önemine vurgu yaptı.

Gaziantep Ticaret Odası, Sanayi ve Teknoloji Gaziantep İl Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Koordinatörlüğü ve Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) iş birliğiyle GTO'da düzenlenen sektörel istişare toplantısında akaryakıt sektöründe yaşanan gelişmeler, ölçü aletleri başvuru işlemleri ve denetimler masaya yatırıldı.

GTO 11 Nolu Petrol Ürünleri, Katı - Sıvı Yakıtlar ve Enerji Meslek Komitesi öncülüğünde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO'nun bölgenin en etkili STK'larından biri olmakla birlikte ülkenin iş dünyasının da önde gelen temsilcisi olduğunu dile getirdi. Yıldırım, "Tarihimiz boyunca, şehrimizin ortak sesine öncülük etmek, üyelerimizin sektörel sorunlarının çözülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında aktif bir şekilde rol alma kurumsal kültürümüz olmuştur. Bu kapsamda, meslek komitelerimizle yaptığımız istişarelerin ve sahadan aldığımız geri bildirimlerin önemini özellikle vurgulamak isterim. Bu toplantının organize edilmesinde de yine sizlerin geri bildirimleri etkili oldu" dedi.

Kısa bir süre önce GABDER ile birlikte Enerji Zirvesi düzenleyerek sektörün sorunlarına dikkat çektiklerini, çözüm önerileri geliştirdiklerini ve önemli adımlar attıklarını belirten Yıldırım, "Bugünkü toplantının da sektör adına önemli bir etki oluşturacağını düşünüyorum. Sorunları konuşacak, ölçü denetimlerini, süreçleri değerlendirecek, varsa yaşanan sıkıntılara çözüm üretip hep birlikte adım atacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım'ın ardından kürsüye gelen GABDER Başkanı M. Ergün Demir ise önceki dönemde ölçü aleti denetimlerinde pek çok sıkıntı yaşadıklarını fakat bu sıkıntıların giderek azaldığını vurgulayarak bu toplantı vesilesiyle de tüm bunları detaylıca ele alma ve çözüme kavuşturma fırsatı elde ettiklerini söyledi.

TSE Bölge Koordinatörü Mehmet Genç ve Sanayi ve Teknoloji Gaziantep İl Müdürü Mustafa Taşdemir de kurumları tarafından verilen hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında GTO üyelerini bilgilendirerek uygulanan denetim ve muayenelerde kanunun verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanıp inisiyatif almaya çalıştıklarını, kimseyi mağdur etmek istemediklerini ve iş verenlere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Açılış konuşmaları ardından TSE uzmanlarınca detaylı sunumların ve bilgilendirmenin yapıldığı istişare toplantısı, soru- cevap bölümüyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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