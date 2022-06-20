Gaziantep'te 33. Uluslararası GAPSHOES Kış Fuarı açıldı

Gaziantep'te 33. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES Kış Fuarı) kapılarını ziyaretçilere açtı.

KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası'nın destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından Orta Doğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep'in üretken bir şehir olduğunu söyledi.

Fuarın hayırlı olmasını dileyen Vali Gül, "İnanıyorum ki; üretim devam ettikçe, işimizi ve aşımızı büyüterek en önemlisi yanımızda çalışanları muhafaza ederek işler açıldığında, pandeminin etkileri gittiğinde hak ettiğimiz kazancı, emeğimizin karşılığını alacağız." dedi.

"Fiyat, lojistik ve kalite konusunda Avrupa için en avantajlı tedarik merkezi Türkiye"

Gaziantep Sanayiciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de kentin fuar şehri olduğunu belirtti.

Ayakkabı sektöründe kentin lider konumda olduğunu aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep'ten 2021 yılında toplam 160 milyon 583 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılında Türkiye'den yapılan toplam ayakkabı ihracatının yüzde 15,2'si Gaziantep'ten yapılmıştır. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle bu ülkelere olan ayakkabı ihracatımızda kayıplar yaşasak da ayakkabı sektöründe etkin olan bu ülkelerin ihracat pazarı da ülkemize geçmiş oldu. Bu da sektörümüzde ciddi bir hareketliliğe neden oldu ve firmalarımız yeni müşteriler edindi. Fiyat, lojistik ve kalite konusunda Avrupa için en avantajlı tedarik merkezi Türkiye'dir."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise fuarda emeği geçenlere teşekkür etti, firmalara bol kazanç diledi.

Gaziantep'in en çok fuar düzenleyen illerden biri olduğunu belirten Koçer, "Gaziantep'in ayakkabı açısından yarattığı istihdam ve yaptığı ihracat bizim için çok önemli. Ülkemizin en önemli terlik, ayakkabı ve saraciye yapan şehri konumuna geldik. Bu fuarın bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. 33. fuarı açmak da gerçekten örnek bir hareket." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

Suriye, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'deki birçok kentten katılım sağlanan fuarda 300 firma ürünlerini tanıtıyor.

Fuar 24 Haziran'da sona erecek.