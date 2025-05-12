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Gaziantep ile Çinli Yatırımcılar Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Gaziantep ile Çinli Yatırımcılar Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Çin Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Çinli yatırımcıları Gaziantep'e yönlendirmek ve şehrin ekonomik potansiyelini tanıtmak amacıyla iş birliği mutabakatı imzaladı. Anlaşma, kültürel iş birliklerini de kapsıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CINSIAD) arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile CINSIAD Başkanı Zhou Yan Quan arasında ortak çalışma yürütülmesi için iş birliği mutabakatı imzalandı.

İmzalanan mutabakatta, Çinli yatırımcıların Gaziantep'e yönlendirilmesi ve şehrin ekonomik potansiyelinin tanıtılması konusunda ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Mutabakat kapsamında, CINSIAD tarafından Çinli yatırımcılara, Gaziantep'in sanayi, lojistik, enerji ve teknoloji gibi sektörlerde yatırım yapılabilir şehir olarak önerilmesi hedefleniyor.

İki taraf, yatırım heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerini, ortak projelerin geliştirilmesini ve iş dünyası arasında köprü kurulmasını amaçlayan koordineli bir çalışma yürütecek.

Bu anlaşma yalnızca ekonomik yatırımları değil, aynı zamanda kültürel iş birliklerini de kapsıyor. Gaziantep'in gastronomi, müzecilik ve tarihi miras alanındaki birikimi, Çinli turistlere tanıtılacak. Ayrıca, ortak sosyal ve kültürel etkinlikler de gündeme alınacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in sahip olduğu üretim kapasitesi ve kültürel zenginliğiyle uluslararası yatırımcıların ilgisini çeken bir şehir haline geldiğini belirterek, "Bu iş birliğiyle Gaziantep'in potansiyeli Çinli yatırımcılara doğrudan tanıtılacak, karşılıklı iş fırsatları artırılacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Ekonomi
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