Gaziantep İhracatında Yüzde 2,7 Artış: 5,7 Milyar Dolara Ulaşıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Gaziantep, 2025 yılının Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7'lik artışla 866 milyon 199 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece kent, Ocak-Temmuz döneminde toplam 5 milyar 715 milyon 650 bin dolarlık ihracat hacmine ulaştı.

Rakamları değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep'i 5,7 milyar dolara taşıyan tüm ihracatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Tüm zorluklara rağmen üretmeye, dünyaya açılmaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyorlar" dedi.

"Rekabet gücümüz yüksek maliyetler karşısında zayıflıyor"

Gaziantep'in güçlü bir ihracat kenti olduğunu ancak potansiyelinin altında kaldığını söyleyen Yıldırım bunun en önemli nedenlerinden birinin yüksek maliyetten dolayı rekabet gücünün zayıflaması olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, "İhracatçımız, yüksek üretim maliyetleriyle küresel pazarda rekabet etmeye çalışıyor. Bu zorlu şartlarda finansmana erişim hayati önemde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi üyelerimize can suyu oldu. Ancak bu, yeterli değil. İhracatın ivme kazanması için daha geniş kapsamlı, düşük faizli ve uzun vadeli kredi programlarına ihtiyacımız var. Ekonominin dar boğazdan çıkabilmesi için en büyük silahlarımızdan biri ihracattır. Dış pazarda rekabet edebilmek için maliyetlerimizi düşürecek yapısal reformlara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"Pazar çeşitliliğimizi artırmalıyız"

Gaziantep Ticaret Odası olarak ihracatçı üyelerinin pazar çeşitliliğini artırmak adına pek çok faaliyet yürüttüğünü ve fuar organizasyonları yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, "İhracatçılarımız için yeni pazarlar ve müşteri çeşitliliği çok önemli. Bu anlamda verdiğimiz ihracat koçluğu ve danışmanlık hizmetleri dışında pek çok ülkeye de fuar organizasyonları düzenliyoruz. 11 - 15 Ekim 2025 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek olan K-Plast Plastik ve Kauçuk Fuarı, 4-9 Eylül 2025 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA Berlin 2025 Uluslararası Tüketici Elektroniği ve Züccaciye Fuarı, 27 Eylül - 1 Ekim 2025 tarihleri arasında İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek olan UK Construction Week Yapı ve İnşaat Fuarı gibi önümüzdeki aylar için planladığımız organizasyonlar. Üyelerimizden ricamız, duyurularımızı aktif bir şekilde takip etmeleri. ve organizasyonlarımıza katılmak için başvurularını yapmaları" diye konuştu. - GAZİANTEP