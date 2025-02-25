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Gaziantep Fırıncıları Ramazan Ayı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep Fırıncıları Ramazan Ayı Hazırlıklarını Tamamladı
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Gaziantep'te fırıncılar, yaklaşan Ramazan ayı için pide ve Halep kahkesi hazırlıklarını tamamladı. Fırıncılar, 250 gram Ramazan pidesini 20 TL, Halep kahkesini ise 60 TL'den satacak. Ramazan boyunca hizmet vermeye devam edeceklerini açıkladılar.

Gaziantep'te fırıncılar yaklaşan Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Gaziantep'te vatandaşlar ilk iftar sofrasında gastronomi şehrinin mutfağına özgü pideyi tatmak için bekliyor. Ramazanda iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamlayan fırıncılar, 250 gram Ramazan pidesini 20 TL, Halep kahkesinin tanesini ise 60 TL'den satacak. İşletmelerini dezenfekte ettiren fırıncılar, Ramazan pidesi hazırlıkları kapsamında kolları sıvadı. İftara doğru önlerinde uzun pide kuyruklarının oluştuğu fırıncılar Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayı için hazır olduklarını ifade eden fırıncı Resul Türkaslan, tüm eksikleri tamamladıklarını ve hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, Ramazan ayının gelmesini dört gözle beklediklerini söyledi.

"Ramazan ayı için tüm hazırlıklarımızı tam teşekküllü olarak tamamladık"

Ramazan pidesi için mesaiye başladıklarını belirten Türkaslan, "Ramazan ayı için tüm hazırlıklarımızı tam teşekküllü olarak tamamladık. Şimdiden Ramazan pidemizi ve Halep kahkemizi çıkarmaya başladık. Ramazan ayı boyunca müşterilerimize tam teşekküllü olarak hizmet vereceğiz. Ramazan pidesine her hangi bir zam yapılmadı. 250 gram Ramazan pidesini 20 TL'den, Halep kahkesinin tanesini ise 60 TL'den satacağız. 7/24 açık olacağız. Depomuzu unla doldurduk, işçilerimizin mesai saatlerini artırdık. Ramazan ayı boyunca hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Halep kahkesini Ramazan ayında çok tüketiriz"

Vatandaşlardan Şiho Koçoğlu, Ramazan pidesinin ve Halep kahkesinin iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayı yaklaştı. Ramazan pidesi ve Halep kahkesi hazır. Gaziantepliler olarak özellikle Halep kahkesini Ramazan ayında çok tüketiriz. Ramazan pidesine zam yapılmaması bizi memnun etti ve çok mutluyuz. Her zaman böyle olması lazım. Ramazan ayında hiçbir ürünün fiyatı yükselmemelidir" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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